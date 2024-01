Bundesliga Leverkusens meisterlicher Balanceakt

Als „Ausrufezeichen“ bezeichnete Jonas Hofmann den Erfolg in einem Spiel, in dem „viele uns die erste Niederlage zugetraut“ hatten. Doch am Ende war Spiel Nummer 18 in der Fußball-Bundesliga geschafft und in der Tabellenspalte N wie Niederlage stand immer noch die Null. „Das ist schon mehr als ein Flow, das machen sie schon sehr, sehr gut“, befand Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder. Bereits in der Woche zuvor war dem Herbstmeister in Augsburg der Siegtreffer in der Nachspielzeit gelungen.