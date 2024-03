Drei Wettbewerbe Leverkusens Probleme bei möglichen Feierlichkeiten

Zum anderen würde ein Leverkusener Verbleib in Europa bis zum Ende auch die Möglichkeiten zum ausgiebigen Feiern einschränken. Nach dem 28., 29., 31. und 32. Spieltag stünden die Viertelfinal- und Halbfinal-Spiele in der Europa League an. Nur nach dem Spiel in Dortmund am 30. Spieltag hätte Leverkusen eine Woche Ruhe zum Feiern. Dann müsste Bayer aber 13 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern haben, aktuell sind es zehn.