Fußball-Bundesliga Leverkusens Wirtz geht ohne Karriereplan in die neue Saison

Sind die Bayern als Rekordmeister dennoch der Favorit auf den Titel? „Ich glaube, der Unterschied zwischen Bayern und den anderen Mannschaften ist nicht mehr so groß wie in den letzten Jahren“, sagte Wirtz. „Wir verstecken uns vor keinem, wollen aber auch nicht arrogant an die Sache rangehen. Wir wissen, dass Bayern München in der Liga spielt und wir werden versuchen, sie zu schlagen.“