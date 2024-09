Vor dem Spitzenspiel Leverkusens Xhaka: Fast jeder Bayern-Schuss ein Treffer

In der noch jungen Saison mit gerade mal vier Spielen haben die Bayern mit vier Siegen und 16:3 Toren ihre Ambitionen bereits mehr als deutlich gemacht. Leverkusen ist in der Tabelle vor dem Gipfeltreffen Zweiter mit drei Siegen und einer Niederlage sowie 13:9 Toren. „Die Offensive ist sehr stark und in der Defensive bekommen sie weniger Gegentore“, betonte Xhaka: „Das ist ein Champions-League-Gegner.“