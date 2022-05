FC Bayern München : Lewandowski-Debatte wirkt nach - Hoeneß-Watschn für Süle

München Die Meisterfeier des FC Bayern ist vorbei, die Frage nach der Zukunft von Robert Lewandowski geht dagegen weiter. Uli Hoeneß prognostiziert einen Verbleib des Weltfußballers. Kritik gibt es auch.

Das „Basta“-Machtwort von Vorstandschef Oliver Kahn hat zwar fürs Erste die Fronten im Poker um die Zukunft des Weltfußballers abgesteckt, doch ein offizielles Multi-Millionen-Angebot vom FC Barcelona könnte eine neue Dynamik in die Frage nach der Zukunft des Toptorjägers bringen. „Jetzt muss man einfach in aller Ruhe schauen, wie sich das weiter entwickelt“, sagte Kahn. „Wir haben einen Vertrag mit Robert bis 2023 und so lange bleibt er auch da.“