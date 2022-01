Bayern-Stürmer : Lewandowski für Bundesliga-Profis bester Spieler der Welt

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist von den Profis der Fußball-Bundesliga zum besten Spieler der Welt gewählt worden. Foto: Michael Gottschalk/Kicker via picture alliance/dpa

Berlin Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist von den Profis der Fußball-Bundesliga zum besten Spieler der Welt gewählt worden.

43,2 Prozent von 243 Spielern stimmten in einer „Kicker“-Umfrage für den Bayern-Stürmer. Dahinter kam der Ägypter Mo Salah vom FC Liverpool auf 20,5 Prozent. Lionel Messi, der den Ballon d'Or für das Jahr 2021 gewonnen hatte, landete auf dem dritten Platz.

Beim Ballon d'Or hatte der argentinische Superstar Messi Ende November die Trophäe der französischen Fachzeitung „France Football“ erhalten, Lewandowski musste sich mit Platz zwei begnügen. Danach gab es Diskussionen. Lewandowski hatte nach der Triple-Saison 2020 auch in diesem Jahr wieder Bestmarken aufgestellt. So übertraf der Pole in der Bundesliga unter anderem den Torrekord von Gerd Müller mit 41 Treffern.