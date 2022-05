Bayern-Torjäger : Lewandowski-Poker: Salihamidzic attackiert, Berater reagiert

München Ein Mega-Wechsel von Lewandowski zum FC Barcelona scheint näher zu rücken. Ein erstes Angebot soll vorliegen. Sportvorstand Salihamidzic attackiert den Berater des Polen. Dieser schlägt verbal zurück.

Robert Lewandowski entspannt am weißen Sandstrand, daheim gibt es weiter heiße Debatten und Spekulationen um seine Zukunft. Während der zweimalige Weltfußballer mit der Familie in der Türkei urlaubt, geht in München und Barcelona das Ringen um den Polen in die nächste Runde.