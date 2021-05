34. Spieltag : Lewandowski-Rekord, Meisterschale, Emotionen bei Bayern-Sieg

München Was für ein Tag beim FC Bayern! Sieben-Titel-Trainer Flick und die Triple-Helden feiern einen emotionalen Abschied mit der Meisterschale, Lewandowski schafft einen unglaublichen Rekord. Dass 250 Zuschauer dabei sein können, ist ein hoffnungsvoller Anfang.

„Das war zu 100 Prozent ein besonderer Moment, wahrscheinlich ein historischer Moment“, sagte Lewandowski nach Tor Nummer 41, das ihm in fast letzter Sekunde glückte.

Die Stars posierten nach der Übergabe der Meisterschale durch DFL-Geschäftsführer Christian Seifert gern mit der Trophäe. Vor allem die Servus-Garde, die Familienmitglieder in der Arena begrüßen durfte. Zum 31. Mal sind die Münchner nationaler Champion, zum neunten Mal nacheinander.

Nachdem FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (9. Minute) die Münchner per Eigentor früh in Führung gebracht hatte, schlug der alte und neue deutsche Fußball-Meister im Zehnminutentakt zu. Serge Gnabry (23.), Kimmich (33.) und Kingsley Coman (43.) sorgten in ihren neuen gold-schwarzen Trikots für einen meisterlichen Pausen-Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel gestaltete Augsburg das Ergebnis durch André Hahn (67.) und Florian Niederlechner (72.) freundlicher. Dann kam Lewandowskis Schluss-Pointe, der zum sechsten Mal als Torschützenkönig geehrt wurde.