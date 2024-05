Bundesliga Liga-Verbleib erfreut Heidenheim-Coach Schmidt

„Das überstrahlt alles. Es ist etwas unfassbar Tolles. Das war nicht so zu erwarten, aber es ist absolut verdient. Es ist schön“, sagte der Cheftrainer des 1. FC Heidenheim nach dem 1:1 (0:1) gegen den FSV Mainz 05. Dass der Liga-Verbleib am 32. Spieltag für Heidenheim rechnerisch besiegelt ist, entschied sich bereits mit dem 4:3-Sieg des VfL Bochum bei Union Berlin am Sonntagnachmittag.