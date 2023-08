Bundesliga Littbarski über Kölns Baumgart: „Passt wie Arsch auf Hose“

2010 wechselte der 63-Jährige zum VfL Wolfsburg, für den er 13 Jahre in verschiedenen Funktionen arbeitete: Er begann als Co-Trainer, übernahm 2011 interimsweise den Cheftrainer-Posten, leitete später die Scouting-Abteilung und war zuletzt als Markenbotschafter des VfL tätig. Littbarskis Engagement für den VfL endete in diesem Sommer. Am Samstag treffen Köln und Wolfsburg in der Bundesliga aufeinander.