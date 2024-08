Fußball Lob für BVB-Transferoffensive - Beier-Deal schürt Zuversicht

Drei deutsche Nationalspieler, ein zuletzt treffsicherer Torjäger und ein brasilianischer Flügelflitzer: Borussia Dortmund geht auf dem Transfermarkt in die Offensive. Anders als zu Beginn der vergangenen Saison, als die Einkaufspolitik des Branchenriesen eher skeptisch beurteilt wurde, sind die Experten diesmal voll des Lobes. Mit der am Montag bekanntgegebenen Verpflichtung von Maximilian Beier dürfte eine der letzten Lücken im Kader geschlossen sein. „Die Transferpolitik des BVB finde ich gut. Alles in allem mache ich mir um Dortmund in diesem Transfersommer weniger Sorgen als in den letzten Jahren“, urteilte Sky-Experte Lothar Matthäus wohlwollend.