Bayern-Ersatzkeeper : „Lösung finden“: Nübel-Berater forciert Leihgeschäft

München Bayern Münchens Ersatztorhüter Alexander Nübel strebt nach Aussagen seines Beraters weiter eine Ausleihe an.

„Uns war klar, dass der Alex ein Jahr lang diese Rolle spielen kann, die er jetzt spielt“, sagte sein Berater Stefan Backs in einem Podcast bei Sport1 und ergänzte: „Ein zweites Jahr kann es so nicht geben oder sollte es so nicht geben, weil das Thema Spielpraxis bei einem jungen Spieler wichtig ist.“