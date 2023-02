Bundesliga : Löw freut sich für Mario Götze

Frankfurt/Main Mario Götze findet bei Eintracht Frankfurt zurück zu alter Stärke. Alte Wegbegleiter loben seine aktuelle Form.

In München hatte Götze nicht immer eine einfache Zeit und wurde von vielen Kritikern bereits abgeschrieben. Doch nach zwei Jahren beim niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven überzeugt der Nationalspieler nun auch wieder in der Bundesliga. Götze hat sich bei der Eintracht als echte Verstärkung erwiesen, nachdem er im Sommer vom amtierenden Europa-League-Sieger verpflichtet wurde. „Mario ist in einer Verfassung, in der er in jeder Mannschaft der Welt spielen kann. Im Leben muss man manchmal Umwege gehen, um ans Ziel zu gelangen“, erklärte Sammer.