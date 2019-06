„Kicker“-Interview : Löw sieht Umgang mit Bundesliga-Trainern kritisch

Für Bundestrainer Joachim Löw wird in der Bundesliga zu schnell alles über den haufen geworfen. Foto: Arne Dedert.

Venlo Bundestrainer Joachim Löw hat den teilweisen Umgang mit seinen Trainerkollegen in der Fußball-Bundesliga kritisiert. „Manche Vereine müssen sich fragen: Für was stehen wir? Was für einen Trainer wollen wir eigentlich?

Und was ist unsere Philosophie?“, sagte Löw dem Magazin „Kicker“.

„Daran krankt es, deshalb gibt es diese vielen Wechsel“, bemerkte der 59-Jährige, der wegen Durchblutungsstörungen in eine Klinik eingewiesen wurde und die Nationalmannschaft in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen in Weißrussland und gegen Estland nicht betreuen kann.

Bei den Vereinen sollten sportliche Kompetenz und eine Philosophie im Vordergrund stehen, nach vier sieglosen Spielen aber werde oftmals alles über den Haufen geworden. „Das ist respektlos gegenüber den Trainern. Wird ein Trainer ständig angezweifelt, schadet das seiner Autorität“, betonte Löw in dem Interview, das vor Löws Ausfall geführt wurde.