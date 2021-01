FC Bayern München : Löw wirbt um Talent Musiala - kein Kommentar zu Müller

München Im Werben um Jamal Musiala als möglichen deutschen Fußball-Nationalspieler hat Joachim Löw den 17-Jährigen vom FC Bayern ausdrücklich gelobt.

„Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut“, sagte der Bundestrainer der „Bild am Sonntag“ nach dem 4:1-Sieg der Münchner gegen die TSG 1899 Hoffenheim. „Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Die Entscheidung liegt bei ihm.“