Bundesliga : Maaßen verteidigt robuste Augsburger: „Spielen nicht unfair“

Augsburg Augsburgs Trainer Enrico Maaßen hat Kritik an der robusten und emotionalen Spielweise seiner Mannschaft zurückgewiesen.

„Wir haben eine intensive Art des Fußballs. Ich denke aber nicht, dass wir unfair spielen“, sagte der 38-Jährige vor dem Auswärtsspiel in der Bundesliga beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wenn man sich die anderen Bänke anschaut, ist es jetzt nicht so, dass wir in jedem Spiel total emotional agieren“, argumentierte der Fußballlehrer weiter.