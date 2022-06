VfL Wolfsburg : „Macht man nicht“: Schmadtke reagiert auf Steffen-Kritik

Wolfsburg Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke vom VfL Wolfsburg hat verärgert auf die öffentliche Kritik des VfL-Profis Renato Steffen an dem ehemaligen Wolfsburger Trainer Florian Kohfeldt reagiert.

„Ich finde, so etwas macht man nicht“, sagte Schmadtke der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“. „So, wie er sich äußert, skizziert er ganz gut das Problem, das wir in der vergangenen Saison hatten. Viele haben Probleme von sich weggeschoben, statt sich selbst in die Pflicht zu nehmen. Auch Renato hätte es ganz gutgetan, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen.“