Bundesliga : Machtkämpfe und Kurssuche bei Hertha

Will am Sonntag zu den Mitgliedern von Hertha BSC sprechen: Investor Lars Windhorst. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Berlin Die Freude über die Rettung ist verflogen. Statt einer Aufbruchstimmung geht das Hauen und Stechen bei Hertha BSC weiter. Der Spannungsbogen führt zur Mitgliederversammlung am Sonntagvormittag.

Längst hat Fredi Bobic große Sorgen, dass die aufgeladene Stimmung bei der Mitgliederversammlung am Sonntag zu Tohuwabohu führt - und schlimmstenfalls sogar zu einer Fan-Revolte oder einem lähmenden Machtvakuum. „Wir müssen wissen, was wichtig ist. Wir müssen handlungsfähig bleiben, wir brauchen Kontinuität“, schwor der Geschäftsführer die Funktionäre und vor allem die aufgebrachten Mitglieder auf einen moderaten Kurs ein.

Ex-Präsident Gegenbauer kritisiert Windhorst

Windhorst hält dagegen

Dass der in der Relegation gerade noch rechtzeitig aufgegangene Rettungsschirm tragfähig bleibt, ist die Aufgabe von Bobic. Doch offenbar plagen den Manager Zweifel, dass ein Aufwind einsetzt. Die Gefahr: Wird am Sonntag das gesamte Präsidium abgewählt, herrscht ausgerechnet in der so wichtigen Planungsphase für die kommende Saison eine gefährliche Lähmung in den Entscheidergremien.