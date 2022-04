Bundesliga 30. Spieltag : Magath-Appell bei Hertha BSC: Es ist eine „Sondersituation“

Berlin Felix Magath hat im Kampf gegen den drohenden Abstieg von Hertha BSC aus der Fußball-Bundesliga zum Zusammenhalt aufgerufen.

Der Club befinde sich in einer „Sondersituation“, sagte der Trainer des Tabellenvorletzten in einem Interview des Bezahlsenders Sky. Diese sei zum Beispiel nicht mit einem Saisonbeginn zu vergleichen. „Jetzt hilft nur Gemeinsamkeit“, sagte Magath. „In so einer Situation muss man zusammenhalten, auch wenn es Dinge gibt, die man partout nicht will und nicht akzeptieren will.“