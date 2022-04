32. Spieltag : Magath denkt noch an Relegation gegen HSV - Arminia hofft

Bielefeld 40 Minuten lang schienen Hertha und Trainer Felix Magath vorzeitig gerettet. Ein Treffer im Parallelspiel und ein Gegentor im eigenen machten dies zunichte. Magath tat so, als sei nichts passiert.

Obwohl ihm die vorzeitige Rettung durch Stuttgarts Ausgleich im Parallelspiel gegen Wolfsburg und den Gegentreffer in wenigen Sekunden aus der Hand geglitten war, gab sich Magath nach dem Spiel betont gelassen. „Jetzt geht's halt nochmal zwei Spiele weiter“, sagte der 68-Jährige. Und er erlaubte sich wohl eher einen Spaß, als er sagte: „Als ich diesen Job übernommen habe, war ich sicher, dass wir in der Relegation gegen den HSV spielen. Darauf arbeite ich nicht hin. Aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn es zu dieser Konstellation käme.“

„Es hat sich nix verändert“, sagte deshalb Routinier Kevin Prince Boateng: „Wir haben jetzt ein Heimspiel, in dem wir den Sack zumachen können.“ Im Falle eines Sieges gegen Mainz nächste Woche müssen die Berliner jedenfalls nicht auf andere Plätze schauen. Für Boateng ein Verdienst von Magath. Als dieser Mitte März kam, „hätten wir nicht gedacht, dass wir es zu diesem Zeitpunkt selbst in der Hand haben“.

Und bei näherer Betrachtung ist die Situation auch gar nicht so schlecht für die Arminia. Trotz Platz 17 und trotz zwei Punkten Rückstand auf Stuttgart bei nur noch zwei Spielen. „Wir spielen nächste Woche schon am Freitag in Bochum. Da können wir richtig Druck aufbauen“, sagte Castro: „Und Stuttgart muss am Samstag zu den Bayern. Dann schauen wir mal, wie es danach aussieht.“