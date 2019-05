Ex-Meistertrainer : Magath: Deutscher Fußball nur „im Mittelmaß“

Berlin Der frühere Trainer Felix Magath hat die aus seiner Sicht mangelnde Qualität des deutschen Fußballs und das fehlende Erfolgsdenken in der Bundesliga kritisiert.

„Klaren Anspruch auf sportlichen Erfolg vermisse ich in der Bundesliga“, sagte der 65-Jährige in einem Interview des Sportmagazins „Socrates“. In der Liga gehe es mittlerweile „nicht mehr ausschließlich um die sportliche Leistung, sondern darum, wie ich das, was passiert, in der Öffentlichkeit am besten kommunizieren kann“, meinte Magath.