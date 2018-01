Magath: Hollerbach „genau der Richtige“ für den HSV

HSV-Legende Felix Magath hält Bernd Hollerbach für die richtige Wahl als neuer Trainer des stark abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. dpa

„Die Mannschaft darf damit rechnen, dass sie besser trainiert wird und besser geführt wird“, sagte Magath der „Bild“-Zeitung“. Hollerbach, einst Co-Trainer von Magath in Wolfsburg und beim FC Schalke 04, soll Medienberichten zufolge beim Tabellenvorletzten in Hamburg Nachfolger des am Sonntag beurlaubten Markus Gisdol werden.

„Aufgrund seiner Erfahrung als Profi und als Trainer halte ich ihn für genau den Richtigen, um den HSV da unten rauszuführen“, sagte Magath, der nach seiner Zeit als Spieler auch Manager und Trainer der Hanseaten war. Unter Hollerbach werde der HSV auch gegen Teams gewinnen können, die eigentlich stärker besetzt sind, versicherte Magath. „Ich gehe sogar davon aus, dass der HSV mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben wird“, sagte der 64-Jährige.

Mit nur 15 Punkten aus 19 Spielen droht dem HSV auch in dieser Saison der Absturz in die Zweitklassigkeit. Nach dem jüngsten 0:2 im Heimspiel gegen Schlusslicht 1. FC Köln entschied sich die Clubspitze zum Trainerwechsel. Der neue Chefcoach sollte bereits am Montagnachmittag das Training leiten. Hollerbach trainierte bis zum Sommer 2017 die Würzburger Kickers. Von 1996 bis 2004 stand er als Abwehrspieler bei den Hamburgern unter Vertrag.

