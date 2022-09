Bundesliga : Magath über Comeback: Ich möchte, aber muss nicht

Berlin Der langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath bleibt bei der Planung eines möglichen weiteren Comebacks entspannt.

„Ich habe mir im Laufe meiner Karriere angeeignet, nicht so viele Dinge auszuschließen“, sagte der 69-Jährige am Sonntag dem TV-Sender Bild. „Insofern, was meine Zukunft angeht, bin ich ganz entspannt. Ich möchte wieder arbeiten, aber ich muss nicht arbeiten - insofern lasse ich das in Ruhe auf mich zukommen.“ Gefragt worden war der frühere Meistertrainer, ob er definitiv und möglicherweise noch im Kalenderjahr in die Fußball-Bundesliga zurückkehre.