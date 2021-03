Bundesliga : Mainz 05 gefällt die Rolle als Jäger immer mehr

Mainz Der FSV Mainz 05 ist dabei, das Unmögliche doch noch möglich zu machen. Mit dem glücklichen 1:0 gegen den SC Freiburg sind die Chancen gestiegen, dass die Rettungsmission von Trainer Bo Svensson noch gelingen könnte.

„Ich habe zuletzt nur eine Niederlage gegen Augsburg und ein Unentschieden auf Schalke gesehen.“ Schließlich hat der dänische Retter in höchster Fußball-Not mit den im Abstiegskampf schon totgesagten Rheinhessen eine spektakuläre Wende geschafft.

Aus elf Bundesliga-Spielen unter seiner Regie holte Mainz 15 Punkte. Eine Startbilanz, die nur seine berühmten Vorgänger Jürgen Klopp und Thomas Tuchel (je 18 Punkte) übertrafen. „Das ist ein wichtiger Sieg mit drei schönen Punkte“, sagte Svensson. „Ich freue mich, dass die Mannschaft bis zum Ende an sich geglaubt hat.“ Der im Abstiegskampf erprobte Kollege Christian Streich kennt die Bedeutung eines solchen Sieges in Bedrängnis: „Ich weiß, was das für eine Erleichterung ist.“