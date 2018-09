später lesen Oberschenkelverletzung Mainz 05 ohne Brosinski zum Tabellenletzten Schalke 04 FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Ohne den am Oberschenkel verletzten Abwehrspieler Daniel Brosinski tritt Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Samstag 15.30 Uhr) beim noch punktlosen Tabellenletzten FC Schalke 04 an. dpa