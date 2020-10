5. Spieltag : Mainz „brutal enttäuscht“ - Gladbach sehnt Real herbei

Mainz Nicht einmal eine Führung, der beste Saisonauftritt und zwei Tore von Mateta bringen den Mainzern die ersten Liga-Punkte. Trainer Lichte hat einen echten Fehlstart hingelegt. Gladbach meistert trotz Rotation die Aufgabe zwischen Mailand und Madrid.

Die im Stadion erlaubten 100 Zuschauer hatten sich nach dem in höchstem Maße bitteren 2:3 (2:1) gegen Champions-League-Starter Borussia Mönchengladbach schnell aus der Arena verzogen. Nicht einmal der bisher beste Saisonauftritt und zwei Tore des überragenden Stürmers Jean-Philippe Mateta (23./36. Minute) bescherten den noch immer punktlosen 05ern den ersten Erfolg unter Neu-Trainer Jan-Moritz Lichte.

Dass es trotzdem wieder nicht für Zählbares reichte, lag auch an der hohen Qualität des Rivalen. Nach dem Führungstor von Lars Stindl (19.) verwandelten der eingewechselte Jonas Hofmann per Handelfmeter (76.) und Nationalspieler Matthias Ginter (83.) ein 1:2 innerhalb kürzester Zeit in den 3:2-Endstand. „Wir haben ein Spiel gedreht und spät kein Gegentor bekommen“, sagte Trainer Marco Rose, der eine „gelungene Reise“ nach Mainz erlebt hatte.