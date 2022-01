Bundesliga : Mainz-Kapitän Niakhaté positiv auf Corona-Virus getestet

Mainz Kapitän Moussa Niakhaté vom 1. FSV Mainz 05 ist nach einem positiven Corona-Test in häuslicher Isolation.

Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, fehlte der Verteidiger bereits am Dienstag im Training. Er sei bisher symptomfrei. Die Mainzer spielen am Samstag bei RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky).