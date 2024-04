Bundesliga Mainz macht den Abstiegskampf spannend: „Wir müssen jagen“

Das sagen sich aber auch die Bochumer, die beim Debüt von Interimstrainer Heiko Butscher in der Schlussminute immerhin ein 1:1 gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim retteten. „Wir haben in den letzten Wochen sehr viele Nackenschläge bekommen“, sagte der Nachfolger des freigestellten Thomas Letsch: „Aber diese Mannschaft hat gezeigt, dass sie lebt, dass sie will.“ Auch Abwehrspieler Keven Schlotterbeck, der erst ein Eigentor und dann den umjubelten Ausgleich erzielt hatte, zeigte sich optimistisch für den Saisonendspurt. „Wir sind noch über dem Relegationsplatz und das ist genau das, was am Ende der Saison zählt“, sagte der 26-Jährige: „Jetzt hoffen wir, dass wir den Zeiger auf unsere Seite bringen.“