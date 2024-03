Bundesliga Mainz nach Klatsche in München - „Eine Nacht eingraben“

Nur beim 0:8 am 2. November 2019 gegen RB Leipzig verloren die Mainzer höher in der Fußball-Bundesliga. „Wir waren zu mutig, zum Teil vielleicht auch übermütig. So haben wir ganz klar eine Watsche gekriegt“, sagte Schmidt. „Jetzt haben wir nicht nur drei Punkte verloren, sondern auch das Torverhältnis klar verschlechtert.“ Der Rückstand auf den Relegationsrang und den 1. FC Köln beträgt zwei Punkte. Nur Darmstadt hat eine schlechtere Tordifferenz als Mainz.