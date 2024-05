32. Spieltag Mainz verpasst in Heidenheim Sprung aus der Abstiegszone

Die erste große Chance hatte Heidenheim: nach langem Zuspiel von Omar Traoré holte Tim Kleindienst den Ball sehenswert aus der Luft, brauchte dann aber einen Tick zu lang und scheiterte am stark reagierenden Zentner (29.). Burkardt machte es für Mainz besser und verwandelte nach Flanke von Anthony Caci per Volley präzise zur Führung. Für den früheren U21-Nationalmannschaftskapitän war es das bereits siebte Tor in der Rückrunde. Burkardt, der sehr lange mit Verletzungen und Rückschlägen zu kämpfen hatte, wird im Abstiegskampf immer mehr zum Garanten der 05er.