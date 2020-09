Bundesliga-Start : Mainz-Vorstand Schröder erwartet „kein Zucker-Spiel“

Leipzig Nach der Bilanz aus dem Vorjahr mit 0:13 Gegentreffern in beiden Spielen gegen RB Leipzig fordert der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder am Sonntag ein anderes Auftreten von seinem Team.

„Ich erwarte von uns kein Zucker-Spiel, aber eines, in dem man uns ansieht, dass wir nicht zum Sightseeing gekommen sind“, sagte Schröder der „Leipziger Volkszeitung“ vor dem Bundesliga-Auftakt an diesem Sonntag in Leipzig (15.30 Uhr).