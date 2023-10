Bundesliga „Mal was Schönes anziehen“: Augsburgs Coach glänzt im Anzug

Wenn dies für die Journalisten nicht passe, werde er künftig „gerne“ etwas anderes anziehen, ließ Thorup mit einem Grinsen wissen - und hatte die Lacher prompt auf seiner Seite. Freudig zählte er auf, was sein FC Augsburg direkt bei der Thorup-Premiere alles geschafft habe: erster Sieg in der Fremde seit über einem Jahr, erstmals auswärts fünf Tore in der Fußball-Bundesliga und erstmals in der Ligageschichte des Clubs einen Zwei-Tore-Rückstand gedreht. „Das sagt uns alles“, sagte Thorup, der auf den Pressekonferenzen bereits Deutsch spricht, mit dem Team aber noch Englisch kommuniziert. Oder „Denglisch“, wie es Phillip Tietz nannte.