Bundesliga Matarazzo: Spiel „emotional für komplette Fußball-Welt“

„Er war ein Name und eine Persönlichkeit im Fußball. Ihn hat die ganze Welt gekannt, darum ist es für die ganze Welt ein trauriger Moment“, sagte Matarazzo, der sein Team trotzdem relativ normal auf das Gastspiel beim Rekordmeister vorbereiten will. „Ich glaube, sobald das Spiel läuft, gehe ich davon aus, dass die Jungs voll in ihrem Tunnel sind“, fügte der 46-Jährige an.