1. Spieltag : Matchwinner Onisiwo trifft doppelt: Mainz siegt in Bochum

Matchwinner Onisiwo trifft doppelt: Mainz siegt in Bochum

Bochum Der VfL Bochum muss gegen den FSV Mainz 05 eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Der Revierclub hält lange gut dagegen. Einen Mainzer bekommt das Team von Coach Thomas Reis aber nicht in den Griff.

Doppeltorschütze Karim Onisiwo hat dem FSV Mainz 05 beim VfL Bochum einen Topstart in die Bundesligasaison beschert.

Der österreichische Stürmer erzielte beim 2:1 (1:1)-Sieg beide Tore für die Mannschaft von Trainer Bo Svensson. Onisiwo brachte Mainz in der 26. Minute vor 24.110 Zuschauern im Ruhrstadion zunächst in Führung und traf in der Schlussphase erneut (77.).