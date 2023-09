5. Spieltag Matchwinner Werner: „Er hat sich nie hängen lassen“

Auch Trainer Marco Rose freute sich für seinen Stürmer, der zuletzt in einer Torkrise steckte und im Angriff bei RB derzeit nicht gesetzt ist. Der ehemalige Gladbacher Coach setzte sich in der 70. Minute vor der Einwechslung kurz neben seinen Stürmer und erinnerte ihn an seine Qualitäten. „Das hat er dann hervorragend umgesetzt“, sagte Rose. „Das sollte ihm gut tun und Auftrieb geben. Da gehört natürlich noch einiges mehr dazu. Wichtig ist, dass er dranbleibt, und dass ich ihm immer wieder das Vertrauen schenke. So wie heute. So war das heute eine Win-Win-Situation“, erklärte Rose.