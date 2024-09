Fußball-Abschiede Mats Hummels mit Elektroroller zum Abschiedsspiel beim BVB

Zur Verabschiedung seiner ehemaligen Teamkollegen reiste Mats Hummels zuerst mit dem Flugzeug an - und dann mit einem Elektroroller. Auf der Plattform X veröffentlichte Borussia Dortmund am Samstag ein Video, das Hummels vor dem Abschiedsspiel von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek beim Fahren auf einem Roller durch die Stadionkatakomben zeigt. „Es war Stau, wie immer am Spieltag“, sagte Hummels im Interview von Sky über seine ungewöhnliche Anreise.