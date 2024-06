Bundesliga Matthäus: Bayern muss Wirtz holen und mit Musiala verlängern

Wirtz hat in Leverkusen einen Vertrag bis 2027, Musialas Kontrakt in München läuft bis 2026. Die beiden 21-Jährigen hatten beim deutschen EM-Auftakt gegen Schottland (5:1) brilliert und gelten als die größten Talente hierzulande. „Musiala und Wirtz sind die Superstars der Zukunft!“, schrieb Matthäus (63) und prognostizierte: „Sie werden den Fußball in den nächsten zwölf bis 15 Jahren prägen. Ich bin sogar überzeugt davon, dass jeder von ihnen das Zeug hat, als mein Nachfolger der zweite deutsche Weltfußballer zu werden.“