Bundesliga Matthäus hat klaren Favoriten als neuen Bayern-Trainer

Vor seinem Abschied traut Matthäus Tuchel den Sieg in der Champions League zu. „Es wirkt so, als sei das Team mit Tuchel in der Champions League eine Zweckgemeinschaft, die sich zusammengerauft hat. Nach dem Motto: Wir können gemeinsam noch etwas erreichen, also ziehen wir es durch. Jeder will den Titel, das eint Mannschaft und Trainer“, sagte Matthäus.