Fußball Matthäus kritisiert Hoeneß: „Stiftet Unruhe“

„Uli hat den FC Bayern über fast fünf Jahrzehnte geprägt. Es steht ihm zu, ein Machtwort zu sprechen, aber warum immer nach außen?“, so der Weltmeister von 1990. Zwar sei die Aussage, man müsse erst Spieler verkaufen, um weitere Transfers zu tätigen, völlig normal und verständlich, aber das müsse Hoeneß nicht öffentlich betonen, so Matthäus. Max Eberl und Christoph Freund seien von ihren Positionen her die Entscheidungsträger, aber durch diese Aussagen sehe man, wo der Ober-Entscheidungsträger nach wie vor sitze.