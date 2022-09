Bundesliga : Matthäus über Leipziger: Tedesco muss anders spielen lassen

München RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco muss nach Ansicht von TV-Experte Lothar Matthäus sein Team einen anderen Stil spielen lassen.

Tedesco, der den Club in der vergangenen Saison aus einer schwierigen Situation in die Champions League und zum DFB-Pokalsieg geführt hatte, steht nach fünf Spieltagen in der Fußball-Bundesliga bereits unter Druck. Mit nur einem Sieg und insgesamt erst fünf Punkten rangieren die Sachsen an elfter Stelle. Am Samstagabend verlor Tedescos Team 0:4 bei Eintracht Frankfurt. Es sei sehr viel Unruhe in der Mannschaft, sagte Matthäus. „Dafür ist dann der Trainer verantwortlich, dass er die ganze Mannschaft hinter sich bringt.“