Fußball-Bundesliga Matthäus verteidigt Harry Kane: „Nicht enttäuscht“

Vor der Partie in Frankfurt hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl die Kritik von Hamann mit spitzen Worten gekontert. „Didi Hamann ist wie ein Tinnitus. Der kommt alle drei Tage hoch“, sagte der 51-Jährige sichtlich genervt. Von Tinnitus wird auch als Ohrensausen gesprochen. In seinen neun Pflichtspielen für die Bayern in dieser Saison hat Kane zehn Treffer erzielt.