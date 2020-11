Bundesliga : Matthäus zur Causa Alaba: FC Bayern musste Zeichen setzen

München Der frühere Bayern-Kapitän Lothar Matthäus hat die Entscheidung seines Ex-Clubs begrüßt, das Vertragsangebot an David Alaba zurückzuziehen.

Zugleich äußerte Matthäus Kritik an Alaba. „Das Angebot von elf Millionen Euro plus weiteren sechs Millionen Euro als Boni ist ja kein Kindergeld. Wer verdient in unserer Gesellschaft schon so viel Geld? Max Eberl hat es gestern deutlich gesagt. Solidarität ist vor allem jetzt in der Corona-Zeit wichtig. Und das gilt auch und vielleicht vor allem für Fußball-Stars“, sagte der Weltmeister von 1990.