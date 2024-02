Bundesliga Mazraoui fehlt FC Bayern vorerst mit Muskelfaserriss

Fortschritte auf dem Weg zu einer baldigen Rückkehr auf den Platz machen laut Club-Angaben Alphonso Davies und Konrad Laimer. Der kanadische Linksverteidiger Davies konnte nach seiner Innenbandzerrung am linken Knie am Montag erstmals wieder Übungen mit dem Ball absolvieren. Der österreichische Mittelfeldspieler Laimer arbeitet demnach seit einigen Tagen wieder individuell mit dem Ball, nachdem er wegen eines Muskelbündelrisses in der linken Wade ausgefallen war.