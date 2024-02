Transfermarkt Mbappé riet Stürmer Ekitiké zum Wechsel nach Frankfurt

Die Eintracht-Leihgabe steht in Paris noch bis 2027 unter Vertrag. In der Liga wurde Ekitike nur am ersten Spieltag eingesetzt, zuletzt stand er gar nicht mehr im Kader. „Dass es in Paris nicht geklappt hat, gehört vielleicht zu einer Karriere und einer Entwicklung dazu, um die richtigen Lehren zu ziehen“, erklärte er.