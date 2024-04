Bundesliga Medien: Bayern und Haching kooperieren bei Talenteförderung

Demnach könnte der FC Bayern künftig ausgewählte Talente, für die bei den Profis noch kein Platz für dauerhafte Einsätze ist, an die SpVgg Unterhaching ausleihen, damit diese dort Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln und so besser an das Topniveau herangeführt werden. Die zweite Mannschaft der Münchner spielt aktuell nur in der 4. Liga.