Transfers : Medien: Frankfurt an Bayern-Profi Roca interessiert

Frankfurt/München Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt soll Medienberichten zufolge um die Dienste von Marc Roca vom deutschen Meister FC Bayern München buhlen.

Die Hessen haben bereits ihr Interesse bei dem 25 Jahre alten Spanier hinterlegt, wie zuerst Sport1 und auch die „Bild“ berichtete. Die Eintracht muss und will sich nach dem erstmaligen Einzug in die Champions League, der finanziell neue Möglichkeiten eröffnet, personell verstärken. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche soll Roca bereits in seiner Zeit bei RB Leipzig und in der Winterpause auf dem Zettel gehabt haben.