Fußball-Bundesliga Medien: Hoffenheim mit Angebot für Salzburgs Solet

Demnach soll der gebürtige Franzose bereits am heutigen Montag zum Medizincheck nach Deutschland kommen. Darauf soll er sich mit Salzburg, wo er seit vier Jahren unter Vertrag ist, geeinigt haben. Solet möchte den Berichten zufolge in die Bundesliga wechseln. Der Vertrag des 24-Jährigen, der auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht wird, endet beim österreichischen Meister im Sommer 2025.