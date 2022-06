Bundesliga : Medien: Kramer wird neuer Trainer beim FC Schalke 04

Gelsenkirchen Beim FC Schalke ist die Suche nach einem neuen Cheftrainer offenbar abgeschlossen. Laut Medienberichten fiel die Wahl des Aufsteigers auf Frank Kramer.

Frank Kramer soll neuer Trainer beim FC Schalke 04 werden. Wie mehrere Medien am Pfingstmontag berichten, tritt der 50 Jahre alte Fußball-Lehrer die Nachfolge von Interimscoach Mike Büskens an, der den Revierclub zurück in die Bundesliga geführt hatte.