Fußball-Bundesliga Meisterlicher Auftritt: Bayer siegt in Hoffenheim

Schiedsrichter Schlager entschied nach einem Foul an Alejandro Grimaldo auf Freistoß, doch wieder meldete sich der Videokeller in Köln. Nach Ansicht der TV-Bilder wurde der Tatort in den Strafraum verlegt - Elfmeter. Den verwandelte Wirtz eiskalt. Als wenig später Boniface einen Doppelpack schnürte, war die Partie gelaufen.