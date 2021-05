34. Spieltag : Meisterschale, und Lewandowski-Rekord: FC Bayern siegt 5:2

München Vor der großen Meisterkür und am Tag emotionaler Abschiede hat der FC Bayern eine Fußball-Gala gefeiert - und Weltfußballer Robert Lewandowski den Rekordwunsch in letzter Minute erfüllt.

Nachdem FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (9. Minute) die Münchner per Eigentor früh in Führung gebracht hatte, schlug der alte und neue deutsche Fußball-Meister im Zehnminutentakt zu. Serge Gnabry (23.), Joshua Kimmich (33.) und Kingsley Coman (43.) sorgten in ihren neuen gold-schwarzen Trikots für einen meisterlichen Pausen-Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel gestaltete Augsburg das Ergebnis durch André Hahn (67.) und Florian Niederlechner (72.) freundlicher.